Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда Фото: Кадр видео

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде, которое получило название «Не время умирать».

В ролике показано выступление артистки в чёрно-белом цвете, которое сменяется кадрами из 25-го фильма бондианы.

В фильме «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил свою службу и отправился наслаждаться отпуском на Ямайке. Однако его отдых прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи по спасению похищенного ученого.

18-летняя певица Билли Айлиш стала самым молодым автором главной песни в истории фильмов о Бонде. Кроме того, в этом году она стала самой молодой в истории премии «Грэмми» победительницей в четырех основных номинациях: «Песня года», «Альбом года» «Запись года», а также «Лучший новый артист».