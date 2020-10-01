Армения сообщила о сбитых беспилотниках в окрестностях Еревана

Средство Противовоздушной обороны Армении сбили несколько беспилотник в Котайкской области недалеко от Еревана. Такое заявление сделали в армянское Министерство обороны.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается более тридцати лет. Очередное обострение произошло 27 сентября. Стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Во вторник, 29 сентября, Ереван заявил, что армянский самолет был подбит турецким истребителем. Турция и Азербайджан выступили с опровержением этого заявления. На следующий день в Баку заявили о применении армянскими ВС ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе.