За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве выявлено 2424 новых заразившихся коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 28 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, по состоянию на вечер 1 октября число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 5282 человек. Накануне сообщалось о смерти 24 больных.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 295025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2424 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 249861 пациент, за сутки – 1211.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

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