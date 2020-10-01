Премьер Армении сообщил о сбитых азербайджанских беспилотниках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS

В четверг, 1 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил о том, что армянские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три азербайджанских беспилотника над Гегаркуникской и Котайкской областями страны. Он уточнил, что в небе были замечены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сбиты три из них.

«Четыре беспилотных аппарата врага были обнаружены в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. Силами армянских ПВО три из них были сбиты», - написал Пашинян.

Ранее министерство обороны Армении сообщило о нескольких сбитых беспилотниках в Котайкской области недалеко от Еревана, а военное ведомство Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских «Градов» на линии соприкосновения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в обеих республиках ввели военное положение и объявили мобилизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Артиллерийские дуэли и позиционные бои»: Александр Коц рассказал о столкновениях в центре Карабаха

Спецкор «КП» из Степанакерта сообщил о военных столкновениях и «информационном вакууме» (подробности).