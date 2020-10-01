В США собираются уменьшить прием беженцев до рекордно низкого уровня

Госдеп США объявил о снижении лимита приема беженцев до рекордно низкого уровня Фото: REUTERS

Американские власти собираются уменьшить прием беженцев в 2021 финансовом году, который в Штатах начался 1 октября, до рекордно низкого уровня – 15 тысяч человек. Так мало в США не принимали уже 40 лет, с 1980 года.

В заявлении пресс-службы госдепартамента говорится, что в начавшемся новом финансовом году ожидается «более 300 тысяч обращений о предоставлении статуса беженца и просителя убежища, из этого числа до 15 тысяч будут беженцами, которые будут допущены в рамках программы США по приему беженцев». Отмечается, что в 2020 финансовом году этот потолок уже сокращали до 18 тысяч соискателей, а в 2019 году Соединенные Штаты приняли 30 тысяч беженцев.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что уменьшение числа принимаемых переселенцев говорит о заботе администрации президента Дональда Трампа о «безопасности и и благополучии американцев, особенно в свете продолжающейся пандемии коронавируса», передает ТАСС.