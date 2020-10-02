Минобороны Армении: При обстреле со стороны Азербайджана погиб мирный житель

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября Фото: REUTERS

В результате обстрела территории Армении со стороны Вооруженных сил Азербайджана погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом вечером в четверг, 1 октября, сообщил пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

«Противник применил артиллерию в направлении села Шатван у Вардениса, а также выпустил ракету из беспилотника по селу Мец-Масрик. В результате атаки погиб Геворг Варданян. Еще два мирных жителя получили ранения разной степени тяжести», - цитирует заявление представителя ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в обеих республиках ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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