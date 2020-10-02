Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 2 октября 2020 года

Последние новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 2 октября 2020 года Фото: REUTERS

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, недавно выписанный из берлинской клиники "Шарите", проходит в Германии курс реабилитации. По данным на 2 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального стремительно улучшается.

Сам блогер поделился с подписчиками, что восстанавливается быстро, хотя еще недавно не узнавал людей вокруг "и не понимал, как разговаривать". Тем временем внешнеполитические события, сопутствующие госпитализации Навального, продолжают оставаться в центре общественного внимания.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны Запада сотрудничать с Россией в расследовании дела Навального. Таким образом он прокомментировал обращение, направленное председателю СБ ООН пятью европейскими государствами, а также Великобританией, в котором последние назвали произошедшее с оппозиционером "угрозой международному миру и безопасности":

- Думаю, что вместо того, чтобы составлять письма - которое мы видели вчера, которое они торопились составить пока не завершится председательство Нигера (в СБ ООН – ред.), некоторым из них следует лучше сотрудничать с российскими властями.

Также постпред назвал "аморальными" и абсурдными попытки возложить на российское государство ответственность за произошедшее с Навальным:

- Но я хочу сказать, что сами подобные обвинения, которые звучат не только от Навального, но и в других заявлениях, - аморально даже предполагать это. Им нужно ответить на вопрос - зачем это было бы нужно российским властям?

Также Москва призывает к совместному расследованию и ОЗХО, об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В Кремле в свою очередь отметили, что голословные обвинения и инсинуации по делу Навального могут иметь вполне определенный источник:

- Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.