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Экономика

Курс рубля 1 октября 2020 вырос по отношению к евро и доллару

Курс рубля продолжает расти, несмотря на обвал цен на нефть
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Курс рубля продолжает расти, несмотря на обвал цен на нефть

Курс рубля продолжает расти, несмотря на обвал цен на нефть

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля 1 октября 2020 года продолжает расти по отношению к евро и доллару, несмотря на падение мировых цен на нефть.

Так, в ходе валютных торгов на Московской бирже по данным на 21:40 (мск) доллар подешевел на 16 копеек, и курс американской валюты составил 77,47 рубля, а курс евро снизился на 10 копеек – до 90,95 рубля.

Напомним, днем 30 сентября за один доллар давали 78,53 рубля, стоимость одного евро достигала отметки в 91,97 рубля.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты объясняли, что послужило причиной укрепления российской валюты. По мнению специалистов, на данный момент у рубля больше шансов укрепиться, чем ослабеть, поскольку у него появилось несколько дополнительных факторов поддержки. Об этом рассказал «КП» глава инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.