Пашинян объявил о ликвидации четырех беспилотников над Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Армении уничтожили над Гегаркуникской и Котайкской областями республики четыре азербайджанских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а не три, как сообщалось ранее.

Такое уточнение на своей странице в Facebook сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян через некоторое время после того, как сообщил о трех сбитых беспилотниках.

«Уничтожен и четвертый беспилотник», - написал Пашинян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министерство обороны Армении сообщило о нескольких сбитых беспилотниках в Котайкской области недалеко от Еревана, а военное ведомство Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских «Градов» на линии соприкосновения.

Накануне президенты России, США и Франции выступили с общим заявлением по Нагорному Карабаху, в котором настойчиво попросили Баку и Ереван прекратить войну.

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