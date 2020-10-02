МЧС: Системы оповещения о ЧС 2 октября включат сирены по всей России

По всей России 2 октября включат сирены системы оповещения о ЧС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В пятницу, 2 октября, по всей России, начиная с Дальнего Востока, включатся сирены оповещения о чрезвычайно ситуации (ЧС). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пояснив, что пугаться непривычных звуков не стоит: запуск сирен и громкоговорителей – это плановая проверка систем оповещения в рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне.

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», - уточнили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что в некоторых регионах страны в этот день изменится сигнал телевидения и радио, причем в каждом из них будут отрабатываться действия именно в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности. Подчеркивается, что в Москве сирены включаться не будут.

В МЧС призвали россиян сохранять спокойствие, передает ТАСС.