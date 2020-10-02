Болтон опасается, что если Трамп останется президентом, США выйдут из НАТО

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Фото: REUTERS

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поделился с журналистами своими спасениями: он считает, что если Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах и останется в белом доме на второй срок, Соединенные Штаты могут выйти из НАТО.

По словам Болтона, он пытался убедить Трампа в том, что «НАТО на самом деле – очень хороший альянс», однако ему не удалось этого сделать, а не вывел страну из Североатлантического альянса только потому, что «просто увидел, что не может пересечь черту и призвать к выходу».

«Но когда он будет переизбран, этот политический барьер если не исчезнет полностью, то значительно уменьшится», - заявил Болтон в интервью Times Radio Thursday.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно критиковал НАТО и говорил, что Америка «непропорционально» много тратит на нужды военного блока. Ранее американские СМИ писали, что глава Белого дома в частном порядке несколько раз заявлял о желании вывести США из НАТО, объясняя это «бессмысленностью» членства в Альянсе.