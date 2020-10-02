Трамп счел, что Россия прилагает мало усилий в борьбе с торговлей людьми

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которым вводятся ограничительные меры в отношении стран, по мнению Вашингтона, не прилагающих достаточно усилий в борьбе с торговлей людьми. В документе, в частности, упоминаются Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба и Северная Корея.

В новом 2021 финансовом году (начался в Америке 1 октября) Соединенные Штаты не будут предоставлять перечисленным в распоряжении государствам «негуманитарную, не связанную с торговлей помощь».

Кроме того, в одном из пунктов документа говорится, что американские представители Международном валютном фонде (МВФ) и многосторонних банках развития должны с этого дня голосовать против проектов, средства на которые должны получить эти страны. Отмечается, что исключение можно делать только в случаях, если речь идет о «гуманитарном содействии, помощи, связанной с торговлей, помощи в целях развития», непосредственно направленных «на удовлетворение основных потребностей человека», причем главное условие – чтобы проекты «не приносили пользы» правительствам указанных стран.

Белый дом указывает, что распоряжение президента направлено на ужесточение борьбы с работорговлей, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп подписал указ, направленный на снижение зависимости США от зарубежных поставок наиболее важных полезных ископаемых, в основном – из Китая.