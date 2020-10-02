Макрон: ЕС должен вести диалог с Россией и Турцией на своих условиях

Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Брюсселе Фото: REUTERS

Выступая на пресс-конференции по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны стремиться наладить диалог с Россией и Турцией на своих условиях.

По словам французского лидера, «Евросоюз должен стремиться вести эффективный стратегический диалог с Россией и Турцией, принимая во внимание авторитарные злоупотребления этих государств».

«Поэтому мы должны твердо обозначить им свои красные линии: необходимо полное уважение суверенитета и интересов государств ЕС и соблюдение европейских базовых ценностей», - цитирует речь Макрона ТАСС.

Напомним, 1 октября в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, участники которого обсуждают такие актуальные вопросы, как отношения Европы с Турцией и Китаем, а также ситуация в Белоруссии и Нагорном Карабахе.