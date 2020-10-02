Макрон объяснил, почему ЕС не включил Лукашенко в санкционный список

Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Брюсселе Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему Евросоюз не включил в свой санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», - заявил французский лидер, выступая на пресс-конференции по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита.

Макрон добавил, что Евросоюз намерен сделать все возможное для такого диалога с Минском, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что лидерам стран Евросоюза удалось договориться по санкциям в отношении официальных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских политиков, должны понести ответственность за ситуацию с оппозиционными акциями протеста в республике.

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