Ученые рассказали о способности коронавируса становиться более заразным

Ученые рассказали об опасной мутации коронавируса Фото: REUTERS

О том, что коронавирус может мутировать, исследователи разных стран писали давно и много, а вот специалисты британского Института Фрэнсиса Крика выяснили, что белковые «шипы» вируса SARS-CoV-2 способны трансформироваться в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, сообщает Fox News.

Ученые утверждают, что благодаря такой способности шипы становятся более цепкими, а сам новый коронавирус – более заразным. По словам авторов исследования, «это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков».

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», - подчеркнул научный сотрудник лаборатории университета Дональд Бентон.

Он рассказал, что изменения шипов коронавируса происходят очень быстро, в лабораторных условиях – всего за 60 секунд. Однако эксперты считают, что в реальной жизни этот процесс занимает больше времени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета рассчитали математическую модель распространения COVID-19 и пришли к выводу, что вторая волна коронавируса достигнет своего пика в России до Нового года.

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