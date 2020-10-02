ЕС призвал Турцию не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: REUTERS

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что участники саммита ЕС призвали Турцию перестать вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и приложить усилия для нормализации ситуации в регионе.

«Каждый должен играть более конструктивную роль, чтобы способствовать деэскалации. Мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию», - заявил он, рассказывая об итогах первого дня саммита.

Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия, а вместо этого приступить к «предметным переговорам без предварительных условий».

«Гибель людей и жертвы среди гражданского населения неприемлемы. Не может быть ни военного решения конфликта, ни какого-либо внешнего вмешательства», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 сентября Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя». А уже на следующий день, 30 сентября, в Армении сообщили, что во время боев в Нагорном Карабахе использовались турецкие истребители. В Анкаре назвали эти заявления «ложью» и «черной пропагандой».

Накануне президенты России, США и Франции выступили с общим заявлением по Нагорному Карабаху, в котором настойчиво попросили Баку и Ереван прекратить войну.

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