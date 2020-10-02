Помпео призвал Баку и Ереван прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео обратился к руководству Армении и Азербайджана с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что «насилием конфликт не урегулировать», а также подчеркнул, что Вашингтон выступает против того, чтобы карабахский конфликт перерастал в международный. По словам Помпео, «посторонним следует оставаться в стороне», а внешнее вмешательство «только усугубляет проблему».

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в обеих республиках ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Ранее президенты России, США и Франции выступили с общим заявлением по Нагорному Карабаху, в котором настойчиво попросили Баку и Ереван прекратить войну.

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