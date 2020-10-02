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В Англии запретили трубочки для коктейлей и ватные палочки

Британские власти ввели этот запрет для защиты окружающей среды от пластиковых отходов
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным властей, британцы ежегодно используют 4,7 миллиарда пластиковых трубочек

По данным властей, британцы ежегодно используют 4,7 миллиарда пластиковых трубочек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 октября в Англии вступил в силу запрет на пластиковые трубочки для коктейлей, палочки для размешивания напитков и ватные палочки.

Об этом сообщило британское правительство, отметив, что такая мера «стала очередным шагом по защите окружающей среды и очистке океанов от отходов одноразового пластика». Правда, в заявлении властей страны речь идет только об Англии, а вот будет ли этот запрет действовать на территории других регионов Великобритании – Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса – не уточняется.

«Мы обязаны защитить океан и окружающую среду для будущих поколений», - приводит ТАСС слова министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны Джорджа Юстиса.

По подсчетам британских экспертов, подданные Соединенного Королевства ежегодно используют и выбрасывают 4,7 миллиарда пластиковых соломинок для коктейлей, 1,8 миллиарда ватных палочек и 316 миллионов «мешалок». После использования огромная часть этого неразлагающегося мусора попадает в океан.