Советница Трампа заразилась коронавирусом

Советница президента США Хоуп Хикс до работы в Белом доме была моделью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советница президента США Хоуп Хикс, которая на прошлой неделе сопровождала Дональда Трампа в его предвыборных поездках по стране, заразилась коронавирусом. О заболевании своей помощницы глава Белого дома в четверг, 1 октября, сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Ее тест показал положительный результат. Я только что узнал об этом», - сказал Трамп.

Президент США добавил, что и он сам, и его супруга Меланья проводили с Хоуп Хикс много времени, поэтому оба, узнав, что она инфицирована, сразу же тоже сдали тесты на COVID-19, теперь ожидают результатов. А пока первая чета Америки уходит на карантин.

«Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, это далеко не первый случай заражения коронавирусом в окружении американского лидера. Так, ранее инфекцию выявили у Кэти Миллер – пресс-секретаря Майка Пенса и жены одного из ключевых советников Трампа Стефана Миллера. Кроме того, COVID-19 был обнаружен у военных, служащих в приписанном к Белому дому элитном подразделении.