Последние новости на утро 2 октября 2020: Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко

«КП» – о последних новостях на утро 2 октября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 2 октября 2020 года. Выступая на пресс-конференции по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему ЕС не включил в свой санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», - заявил французский лидер.

Ранее сообщалось, что лидерам стран Евросоюза удалось договориться по санкциям в отношении официальных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских политиков, должны понести ответственность за ситуацию с оппозиционными акциями протеста в республике.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге в Брюсселе заявил, что участники саммита ЕС призвали Турцию перестать вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе и приложить усилия для нормализации ситуации в регионе. Накануне президенты России, США и Франции выступили с общим заявлением по Нагорному Карабаху, в котором настойчиво попросили Баку и Ереван прекратить войну.

Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает считает, что число новых случаев заражения коронавирусом в Москве стало снова расти, в частности, и потому, что в последнее время люди расслабились, перестали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию: «вернулись к обнимашкам и рукопожатиям».

Этой ночью стало известно, что советница президента США Хоуп Хикс, которая на прошлой неделе сопровождала Дональда Трампа в его предвыборных поездках по стране, заразилась коронавирусом. О заболевании своей помощницы рассказал журналистам сам глава Белого дома, объявив, что они с первой леди Америки сдали тесты на COVID-19 и ушли на карантин в ожидании результатов.

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С 28 сентября из-за ухудшения ситуации с COVID столичные власти попросили уйти на самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет, жителей с хроническими болячками, беременных и только что родивших женщин. А тем, кто трудится в офисах, рекомендовали перейти на удаленку. К тому же, школьникам продлили до двух недель осенние каникулы. Но теперь работа из дома вновь становится обязательной для многих москвичей. Указ об этом 1 октября подписал мэр Сергей Собянин (подробности).