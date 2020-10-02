В Пентагоне заявили, что США перестали быть недосягаемыми для российского флота

В США обеспокоились возможностями российских подлодок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Флот США перестал быть недосягаемым из-за модернизации российского подводного флота, заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл.

- Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах, - передаёт его слова Business Insider.

В публикации отмечается также, что в российском флоте меньше подводных лодок, чем во времена СССР, однако они обладают большей автономностью, бесшумны и могут наносить удары по наземным объектам.