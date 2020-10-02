Нефть подешевела из-за новостей о заражении Трампа коронавирусом

До публикации сообщения Трампом в Twitter нефть дешевела на 1% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 октября, мировые цены на нефть снизились на 2% после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизилась на 1,98% до 40,12 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI опустилась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель.

Напомним, Дональд Трамп сообщил в своём Twitter, что он и его супруга Меланья Трамп заразились коронавирусом. Он также отметил, что уже изолировались в Белом доме и начали лечение.

Лечащий врач президента заявил, что оба супруга чувствуют себя хорошо, а Трамп продолжает работать, передавал сайт KP.ru.

Твит Дональда Трампа с известием о положительных тестах на COVID-19 собрал более 300 тысяч лайков, более 300 тысяч ретвитов и более 100 тысяч комментариев за первые полчаса после публикации.