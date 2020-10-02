Денис Проценко рассказал, как обезопасить себя от заражения коронавирусом

Денис Проценко попросил беречь своих пожилых родственников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко напомнил о главных правилах безопасности во время эпидемии коронавируса: носить маски в общественных местах, "правильно" мыть руки с мылом, не приближаться к другим людям ближе полутора - двух метров и не собираться большими компаниями.

- Да, даже в хорошую погоду. Если есть возможность, переходите на удалёнку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте. И берегите пожилых родственников, - добавил врач в сообщении в своём Facebook.

Проценко также отметил, что 1 октября в мире отмечали День пожилых людей, а главным подарком от остальных поколений для них станет защита и забота.

- Но на расстоянии, и от этого может зависеть их жизнь, - уточнил специалист.