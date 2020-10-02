Родителям младшеклассников предложили предоставить отпуска на период школьных каникул

Родителям предложили предоставить отпуска на период каникул Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуме предложили предоставить оплачиваемый отпуск родителям младшеклассников на период каникул, введенных из-за коронавируса. Согласно инициативе депутата Госдумы Елены Строковой, отпуск следует дать хотя бы одному из родственников ребенка. Соответствующие обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул… Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», — приводит текст обращения RT.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить столичных школьников на двухнедельные каникулы из-за пандемии коронавирсу. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала эту меру и отметила, что внеплановые каникулы помогут минимизировать риск распространения инфекции, пишет сайт argumenti.ru.

Школьники Москвы в этом году будут отдыхать осенью с 5 по 18 октября включительно.