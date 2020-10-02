"Матч ТВ" объявил комментаторов на матч 10 тура "Спартак" - "Зенит"

"Спартак" дома примет питерский "Зенит" в субботу, 3 октября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет главный матч 11 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" примет на своем поле питерский "Зенит" и по итогам этого поединка в Премьер-Лиге может появиться единоличный лидер до середины октября. Ведь после этого поединка команды уйдут на двухнедельные каникулы из-за перерыва на матчи национальных сборных.

В прямом эфире матч покажут на телеканале "Матч ТВ". И было объявлено, кто будет комментаторами поединка. Работать в прямом эфире будут Константин Генич и Роман Трушечкин. А в выездной студии на стадионе ведущим будет комментатор Денис Казанский.

Матч Спартак - Зенит пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" в субботу, 3 октября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу можно будет посмотреть на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".