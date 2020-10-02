Пять стран ООН призвали Россию раскрыть данные об инциденте с Навальным

Европейские страны вновь призвали Россию дать ответы по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия, Великобритания, Германия, Франция и Эстония направили письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности, в котором призвали Россию срочно раскрыть данные об инциденте с российским политиком Алексеем Навальным.

- Мы имеем честь обратить ваше внимание на срочный вопрос, касающийся применения химического оружия, что является угрозой международному миру и безопасности, - сказано в письме.

Напомним, после госпитализации с приступом в Омске Алексей Навальный был транспортирован в немецкую клинику "Шарите". СайтKP.ru сообщал, что правительство Германии заявило о применении против политика яда группы "Новичок". При этом в Омске специалисты не нашли в пробах Навального никаких токсических веществ. По заключению российских специалистов приступ у политика случился на фоне нарушения углеводного обмена. Германия позже сообщила, что данные об отравлении подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франции, а ОЗХО начала расследование.

Генеральная прокуратура России трижды направляла запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, но ответа на них не дали. Россия также призывала специалистов Организации по запрещению химического оружия к сотрудничеству и просила передать данные обследования Навального, которые есть в распоряжении у Берлина и Парижа.

Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал Германию и Францию к юридическому содействию вместо того, чтобы "составлять письма", но Европейские страны продолжают игнорировать запросы Москвы.

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в аэропорту Омска, врачи скорой оказали политику необходимую помощь и доставили в больницу. В тот же день Алексей Навальный впал в кому. 7 сентября, уже в немецкой клинике его вывели из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а 10 сентября Алексей Навальный пришёл в сознание.