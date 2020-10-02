Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Пять стран ООН призвали Россию раскрыть данные об инциденте с Навальным

Франция, Эстония, Германия, Бельгия, Великобритания направили письмо генсеку Организации объединённых наций
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Европейские страны вновь призвали Россию дать ответы по Навальному

Европейские страны вновь призвали Россию дать ответы по Навальному

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия, Великобритания, Германия, Франция и Эстония направили письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности, в котором призвали Россию срочно раскрыть данные об инциденте с российским политиком Алексеем Навальным.

- Мы имеем честь обратить ваше внимание на срочный вопрос, касающийся применения химического оружия, что является угрозой международному миру и безопасности, - сказано в письме.

Напомним, после госпитализации с приступом в Омске Алексей Навальный был транспортирован в немецкую клинику "Шарите". СайтKP.ru сообщал, что правительство Германии заявило о применении против политика яда группы "Новичок". При этом в Омске специалисты не нашли в пробах Навального никаких токсических веществ. По заключению российских специалистов приступ у политика случился на фоне нарушения углеводного обмена. Германия позже сообщила, что данные об отравлении подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франции, а ОЗХО начала расследование.

Генеральная прокуратура России трижды направляла запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, но ответа на них не дали. Россия также призывала специалистов Организации по запрещению химического оружия к сотрудничеству и просила передать данные обследования Навального, которые есть в распоряжении у Берлина и Парижа.

Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал Германию и Францию к юридическому содействию вместо того, чтобы "составлять письма", но Европейские страны продолжают игнорировать запросы Москвы.

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в аэропорту Омска, врачи скорой оказали политику необходимую помощь и доставили в больницу. В тот же день Алексей Навальный впал в кому. 7 сентября, уже в немецкой клинике его вывели из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а 10 сентября Алексей Навальный пришёл в сознание.

Алексей Навальный попал в реанимацию