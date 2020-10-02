Белоруссия заявила о введении ответных санкций против ЕС

Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Белоруссии в пятницу заявил о введении своего списка санкций против ЕС в ответ на формирование «черного списка» в отношении должностных лиц республики, сообщает ТАСС.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», - сказано в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что оказанное со стороны ЕС давление на Белоруссию может привести к нарушению и завершению дипломатических отношений, а также выхода Минска из совместных программ.

Напомним, что ЕС приняло решение ввести санкций в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии из-за проведенных в республике выборов. Лидеры Европейского Союза отказались признать президента Александра Лукашенко легитимным, отметив, что власти оказали чрезмерное давление на граждан страны в период проведения акций протеста.