Песков оценил вероятность нового введения жестких ограничений из-за COVID-19 в России

Представитель Кремля отметил, что оперштаб продолжает активную работу по борьбе с коронавирусом
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу 2 октября рассказал о введении новых возможных ограничений, связанных с пандемией коронавируса в России.
«Насколько мне известно, речь об этом [локдауне] в настоящий момент не идет, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается», - сказал представитель Кремля.
Представитель Кремля отметил, что оперштаб продолжает активную работу по борьбе с коронавирусом. Он также подчеркнул, что в регионах проводится активная работа по сдерживанию новой инфекции, передает ТАСС.
Напомним, что ВОЗ 11 марта объявила мировую пандемию коронавируса. Все страны мира приняли решение ввести карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. В России было закрыто авиасообщение и введена самоизоляция.
За все время распространения коронавируса в мире погибло более одного миллиона человек.