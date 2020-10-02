В Кремле пожелали здоровья Трампу

Дмитрий Песков пожелал Дональду Трампу скорейшего и лёгкого выздоровления от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле президенту США Дональду Трампу желают скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего лёгкого выздоровления, - сказал журналистам официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 2 октября, Дональд Трамп сообщил в своём Twitter, что тесты на коронавирус подтвердили заражение у него и у первой леди США Меланьи Трамп.

Твит "взорвал" интернет, набрав за первые полчаса несколько сотен лайков и ретвитов, а затем снизил на 2% цены на нефть, сообщал сайт KP.ru.

Лечащий врач президента Шон Конли отметил хорошее самочувствие Трампа и сообщил, что президент продолжает работать. Пара ушла на изоляцию в Белом доме.

Накануне стало известно о заражении коронавирусом советницы Дональда Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала его в предвыборных поездках по стране.