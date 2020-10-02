Академик РАН назвал срок победы над коронавирусом

Борьба с коронавирусом может затянуться до конца 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что борьба с коронавирусом может затянуться до конца 2021 года. Эксперт отметил, что предстоящие вспышки инфекции не будут сильными, количество зараженных не будет превышать показатели осени 2020 года.

Виталий Зверев подчеркнул, что «ничего страшного не случится», поскольку на данный момент 40% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает "Интерфакс". Наблюдающийся в сентября-октябре 2020 года подъем новых случаев заражения он назвал обычной ситуацией. Академик предполагает, что спад вируса стоит ожидать в январе-феврале 2021 года. Это объясняется снижением сезонной заболеваемости.

Также специалист отметил, что вводить новые жесткие ограничительные меры не стоит. Как ранее сообщал сайт kp.ru, ряд российских экспертов также не предполагает повторного введения жесткого режима изоляции. Для того, чтобы защитить здоровье граждан, ранее около 5 000 московских предприятий получили рекомендации перевести своих сотрудников на удаленную работу.