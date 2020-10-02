Банки выдали на 20 процентов больше ипотечных кредитов, чем годом раньше

Банки выдали на 20 процентов больше ипотечных кредитов, чем годом ранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2020 года банки выдали на 20 процентов больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Всего было выдано 860 займов на сумму 2,1 2 трлн рублей. Годом ранее показатель был на уровне 1,61 трлн рублей. Такие цифры приводят в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При текущих условиях рост стал возможен благодаря программе господдержки ипотеки. При этом в эксперты фиксируют рост среднего чека.

По данным бюро, в среднем за девять месяцев текущего года за жилье отдавали 2,54 млн рублей. Этот показатель на 14% выше, чем годом ранее, пишет газета "Известия".

Лидеры по числу выданных ипотек:

Москва - 64%,

Московская область - 53%,

Санкт-Петербург,

Свердловская область,

Татарстан.

Власти не исключают, что льготную ипотеку продлят на 2021 год. Это поможет строительному рынку пережить сложный экономический период.

Многие задумываются о жилищном кредите, но пугает неопределенность. В первую волну коронавируса тысячи людей остались без работы. Второй волны ограничений может и не быть, уверены экономисты. По итогам первой каждый пятый россиянин заявил о значительном сокращении доходов, пишет ФАН.