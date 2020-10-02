Армения готова к переговорам по прекращению огня в Карабахе

Армения готова к переговорам по восстановлению прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении. Заявление опубликовано в Facebook.

- Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам - сопредседателям "минской группы" ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994–1995 годов, - сказано в сообщении МИДа.