В ОНФ назвали проблемы, которые были в программе кешбэка за туры Фото: Shutterstock

Общероссийский народный фронт подготовил предложения для Ростуризма, как улучшить программу кешбэка за туры по стране. Новая мера стимулирования спроса была запущена в 2020 году, туристы могли вернуть часть денег, потраченных на отдых.

- По итогам программы кешбэка был выявлен ряд проблем, которые мы уже направили в Ростуризм, - рассказал ФАН эксперт ОНФ, российский телеведущий Денис Полунчуков.

Некоторые туроператоры завышали цены на билеты и гостиницы. При брони напрямую выходило гораздо дешевле.

Были случаи искажения условий программы, что ограничивало выбор клиентов. Например, предлагалось купить билеты определенной авиакомпании или забронировать исключительно номер «люкс» в гостинице.

- Мы составили пакет предложений, надеемся, это учтется при реализации второго этапа программы, - рассказал член ОНФ.

По итогам первого этапа, было решено продлить программу до 10 января 2021 года. Получить компенсацию можно только при оплате банковской картой «Мир». Максимальная стоимость возврата – не более 20 тысяч рублей, пишет газета "Известия".