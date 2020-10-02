Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию, заявила Голикова

Возвращения к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса никто не хочет, заявила Голикова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 октября, вице-премьер Татьяна Голикова назвала условия, при которых Россия может вернуться к режиму самоизоляции.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами. и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», - сказала Голикова журналистам.

Она подчеркнула, что соблюдение всех мер профилактики и защиты является неоспоримым залогом победы над новой инфекцией.

Напомним, что ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса 11 марта. За все время ограничительных мер новой инфекцией в России заразились 1 194 643 человека. Жертвами коронавирусной инфекции стали 21 077 пациента. Смогли излечиться 970 296 россиян. Специалистами страны проведено более 46 миллионов тестов на коронавирус.