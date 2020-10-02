Российское Генконсульство в Турции заявило, что в ДТП с автобусом пострадала украинка, а не россиянка

Автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральное консульство России в Анталье заявляло о выяснении обстоятельств ДТП с автобусом и пострадавших в нём россиянах. Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшей а аварии женщиной оказалась гражданка Украины, а не России.

ДТП произошло около пяти часов вечера в туристическом районе Кунду провинции Анталия. Туристический автобус вёз гостей отеля в аэропорт и столкнулся на дороге с легковым автомобилем, который ехал навстречу, сообщает издание Milliyet.

После столкновения легковой автомобиль вылетел на обочину. Находившиеся в нём россияне получили травмы, остальным помогли добраться в аэропорт на другом автобусе. Водитель легкового автомобиля погиб.

Турецкие правоохранительные органы начали расследование произошедшего.