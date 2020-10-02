91% россиян считают, что мужчины и женщины могут выполнять домашние обязанности в равной мере

Домашнюю работу в семье нужно делить поровну Фото: Shutterstock

Согласно обновленным данным ФОМ, роль женщины в российском обществе существенно изменилась за последние 15 лет. Если в 2003 году домашние обязанности считались исключительной прерогативой женщин (так ответили 75% респондентов), то в 2020 91% россиян считают, что мужчины и женщины могут делить между собой хлопоты по дому в равной степени.

Кроме того, на сентябрь 2020 года около 40% граждан предполагают, что в ближайшие 10-20 лет президентом России сможет женщина. При этом более 60% респондентов допускают для себя возможность проголосовать за женщину-кандидата, это также доказывает новый опрос ФОМ.

Также фонд общественного мнения уточнил у опрошенных, кого они могли бы назвать влиятельными женщинами в России. Возглавила список самых авторитетных россиянок спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, за нее проголосовали 13% респондентов. Еще 6% отметили депутата Госдумы Валентину Терешкову, 4% - политика Ирину Хакамаду. 2% участников опроса ФОМ назвали вице-премьера Татьяну Голикову. И 1% опрошенных выделил главу ЦИК Эллу Памфилову, телеведущую Ксению Собчак, официального представителя МИД Марию Захарову, политолога Екатерину Шульман и певицу Аллу Пугачеву.