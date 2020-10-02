Курс валют на 2 октября: евро 92 рубля, доллар 78 рублей

Евро поднялся по отношению к рублю на 1,26% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 октября, курс евро на валютных торгах Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,26% - до 92,005 рубля. Данные валют предоставлены финансовой площадкой на 12:45 по Москве.

Последний раз евро торговался на уровне выше 93 рублей лишь в 2016 году.

Американская валюта в свою очередь поднялась на 1,48% и составила 78,51 рубля.

Специалисты отмечают, что рост валют обусловлен возможным введением новых карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Также отмечено, что укрепление евро и доллара связано с их востребованностью на мировом рынке после выхода из режима самоизоляции.

Напомним, по официальным данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии в 11 марта 2020 года новым коронавирусом заразились уже более 33 миллионов человек. Умерли от COVID-19 более одного миллиона человек по всему миру.