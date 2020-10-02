Россияне назвали самых влиятельных женщин России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. ФОТО: СФ

Фонд общественного мнения представил рейтинг самых влиятельных россиянок. Согласно данным, 13% опрошенных назвали самой авторитетной женщиной России спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Еще 6% отметили депутата Госдумы Валентину Терешкову, 4% - политика Ирину Хакамаду.

Кроме того, 2% участников опроса ФОМ назвали вице-премьера Татьяну Голикову. И 1% опрошенных выделил главу ЦИК Эллу Памфилову, телеведущую Ксению Собчак, официального представителя МИД Марию Захарову, политолога Екатерину Шульман и певицу Аллу Пугачеву. При этом 24% опрошенных заявили, что в России нет влиятельных женщин. А остальные - затруднились ответить.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, около 40% граждан предполагают, что в ближайшие 10-20 лет президентом России сможет женщина. И более 60% респондентов готовы проголосовать за женщину-кандидата.