Александр Гинцбург сообщил о готовности помочь президенту США

Центр Гамалеи заявил о готовности помочь заболевшему COVID-19 Трампу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава разработавшего российскую вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что готов помочь заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу. Он также призвал сотрудников администрации Трампа привиться российской вакциной "Спутник V".

- Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь, - заявил Гинцбург.

Напомним, утром 2 октября, как сообщал сайт KP.ru, Дональд Трамп заявил о положительных результатах тестов на коронавирус у него и его супруги Меланьи Трамп.

До этого коронавирус был выявлен у советницы президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Дональда Трампа в его предвыборных поездках по стране.