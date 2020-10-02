«Противостояние Марса» можно будет увидеть в Москве 14 октября 2020 года

"Противостояние Марса" можно будет увидеть невооруженным глазом

В середине октября жители Москвы и Подмосковья получат возможность наблюдать уникальное природное явление. Так называемое противостояние Земли и Марса можно будет увидеть 14 октября.

В этот день Красная планета подойдет к Земле максимально близко и в небе будет отчетливо видна даже невооруженным глазом. Определить ее можно будет по красному свечению.

«Четырнадцатого октября произойдет противостояние Марса. В этот день планета будет очень яркой и видна высоко над горизонтом вечером и ночью», - сообщила РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Отмечается, что Марс приближается к Земле каждые два года, однако поскольку его орбита не такая, как у нашей планеты, минимальной дистанции космические тела достигают только раз в 15-17 лет. Из-за этого природное явление получило название «великого противостояния».

Увидеть противостояние в следующий раз можно будет не раньше 2035 года, передает сайт «Свободная пресса».