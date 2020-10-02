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Названы штрафы за нарушение числа работников в офисе во время коронавируса в Москве в 2020 году

Штрафы для организаций за нарушение числа работников в офисе достигают 300 тысяч рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правил по удаленке

Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правил по удаленке

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Москвы утвердили штрафы за нарушение числа работников в офисе во время коронавируса. Так, сумма штрафа для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч, а для организаций 100-300 тысяч, сообщает Оперштаб.

При этом штрафы могут и возрасти. Это произойдет в том случае, если из-за несоблюдения требований причинен вред здоровью сотрудника или же нарушение совершенно повторно. Тогда должностные лица должны будут выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей, предприниматели и юрлица - от 500 тысяч до 1 миллиона. Или же они обязаны приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.

Кроме этого, предусмотрена административная ответственность для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями за нарушение домашнего режима.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе работников на удаленку. Таким образом работодатели должны отправить отправить домой 30% своих сотрудников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составляют только сотрудники, чье присутствие на работе является критически важным. Такое предписание будет действовать в Москве с 5 октября.