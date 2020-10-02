Минобороны Армении сообщило об обстреле Степанакерта азербайджанскими ВС

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября Фото: REUTERS

В пятницу, 2 октября, после полудня Вооружённые силы Азербайджана обстреляли столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. После обстрела есть раненые, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

- В результате обстрелов ВС Азербайджана в Степанакерте множество раненых, пострадало МЧС Карабаха, а также гражданская инфраструктура города, - добавил Арцрун.

В то же время помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщил, что Вооружённые силы Армении используют системы залпового огня "Смерч" и комплексы "Точка У" для обстрела азербайджанских населённых пунктов.

Ранее сайт KP.ru публиковал материал о том, как конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе воспринимают сами азербайджанцы.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В обеих странах и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение и всеобщая мобилизация.