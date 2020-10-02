Прибор, улавливающий в воздухе коронавирус, установят в общественном транспорте

Новый прибор будет установлен в общественном транспорте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ заявил, что центр создал автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, включая SARS-CoV-2 - коронавирус.

«Перед нами автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Это устройство, которое позволяет определить в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы - вирусов, бактерий токсинов, и этот прибор может работать без участия прямого человека, в постоянном режиме 24/7, оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов», - рассказал он журналистам 2 октября.

Он отметил, что в данный период возникла необходимость в средствах обнаружения опасных инфекций, таких как коронавирус. Прибор в скором времени завершит государственные испытания и поступит на серийное производство, сообщает РИА Новости.

Ткачук рассказал, что данный прибор будет установлен в общественном транспорте. Для начала это будет пилотная версия, а после удачного этапа использования его установят во всех местах массового скопления людей.

Аппарат может производить точный специфический анализ, сопоставимый с тем, который можно проводить в биологической лаборатории.

Разработка центра Гамалеи позволит в режиме нескольких секунд определить концентрацию опасных элементов и токсинов в воздухе, а также провести углубленный анализ пробы и определить конкретный вид патогенного биологического агента.