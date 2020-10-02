Новый плацкартный вагон 2020: представлен проект

Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов. Сейчас вагон находится в Москве на площади Павелецкого вокзала. Там он будет стоять до 16 октября. Так что все желающие могут осмотреть его снаружи и внутри.

Вагон разработала российская компания "Трансмашхолдинг". Он выполнен в так называемом габарите "Т". Его ширина увеличилась на 28 см, длина — на 73 см. Кроме этого, на пять сантиметров увеличилась длина полок.

Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Места расположены так же, как и в обычном плацкарте: по четыре в "купе" и по две "боковушки". Но некоторые отличия все же есть. Теперь полки в купе разделены перегородкой в виде шкафа. Туда можно положить багаж, обувь или же повесить верхнюю одежду. Для пассажиров также предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники. В каждом вагоне есть обособленная душевая кабина и несколько туалетов.

Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Первые подобные вагоны планируют выпустить во второй половине 2021 года. Скорее всего, они будут курсировать на южном направлении. При этом РЖД пообещали не поднимать стоимость на билеты в новые плацкарты.

Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Напомним, впервые макет нового вагона представили в 2019 году, но сейчас его показали в натуральную величину.