В 2021 году в России пройдут учения по гражданской обороне под руководством президента

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проходит по всей стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По всей России в 2021 году запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе МЧС.

Глава МЧС Евгений Зиничев также сообщил, что тренировка по гражданской обороне с оповещением населения проходит по всей стране уже сейчас. Он также отметил, что главная цель учений - проверка готовности к действиям со стороны органов управления.

Во время тренировки отрабатывают оповещение людей о том, что следует делать при различных угрозах, воздушной и химической тревогах, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления.

В 2021 году, по заявлению министра Зиничева, запланированы более масштабные учения, а учения в 2020 - это тренировка перед масштабными учениями под руководством президента Путина.

Глава МЧС также рассказал, что современные угрозы привели к изменениям в существующих нормативах в области гражданской обороны. Из-за них ведомство изменило планы гражданской обороны и защиты населения всех уровней на период 2021–2025 годов.