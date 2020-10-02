Путин и Лукашенко обсудили внешнее вмешательство в ситуацию после президентских выборов в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре, состоявшемся 2 октября, обсудили ситуацию в республике после выборов президента, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Кроме вопросов, касающихся двухстороннего сотрудничества, главы двух государств обсудили и вмешательство во внутреннюю ситуацию в Белоруссии.

«В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии. Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в Республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, после которых тысячи граждан республики вышли на улицы городов, чтобы выразить протест по поводу результатов голосования. Мирные демонстрации превратились в массовые протесты и столкновения с силовиками. ОМОН и милиция задержали более шести тысяч человек. По сети распространились видео жестокого обращения представителей правоохранительных органов с людьми. ЕС отказался признать выборы действительными, а президента Александра Лукашенко легитимным. В свою очередь глава республики выразил мнение, что беспорядки в стране были спровоцированы извне.