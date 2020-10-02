В Google Картах появятся ориентиры дополненной реальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Google Карты добавляют две новые возможности в функцию Улицы в AR-режиме (режим дополненной реальности). Они будут полезны пользователям, которые ищут какое-то определенное место или передвигаются на общественном транспорте. Помимо этого, для пользователей Android и iOS вскоре будет доступна передача геоданных с функцией Улицы в AR-режиме.

Преимущество AR-режима состоит в том, что стрелки и указатели наложены прямо на реальное изображение местности. А в ближайшее время пользователи смогут увидеть еще и ориентиры, расположенные по близости. Это могут быть знаменитые здания или же легко узнаваемые здания. Например, местные парки и достопримечательности. Такая функция позволит лучше понять, где находится человек, и что расположено рядом с ним.

Кроме этого, функцию Улицы в AR-режиме теперь можно будет включить во вкладке "Транспорт". Это полезно в том случае, если маршрут включает поездку на общественном транспорте и пеший участок.