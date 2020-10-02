Сигнал тревоги в Москве 2 октября 2020: идет тренировка

Сигнал тревоги прозвучал в Москве 2 октября 2020 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сигнал тревоги в Москве 2 октября 2020 года услышали многие москвичи. Сегодня в столице проходят учения по гражданской обороне, плановая всеобщая тренировка.

Масштабную проверку оборудования в звуках воя сирены в пятницу услышали не только жители столицы, но и других российских городов, например в Краснодаре и Новосибирске.

- На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено индивидуально в каждом регионе по согласованию с губернаторами, - рассказали в МЧС.

Граждан просят сохранять спокойствие и не пугаться при возможных в некоторых регионах страны изменения сигналов телевидения и радио. В ведомстве отметили, что в каждом отдельном субъекте РФ планируется отрабатывать действия именно моментов, которые в определенных чрезвычайных ситуациях характерны для данной местности.