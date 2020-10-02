Эксперт объяснил, почему цены на нефть понизились на 4 процента Фото: REUTERS

Советник президента по международным вопросам ВАО «КИСК» Иван Косолапов объяснил, что стало причиной падения цен на нефть на 4 процента.

Стоимость черного золота понизилась на мировых биржах и этому способствовал ряд факторов.

На нефть влияет политика – предстоящие выборы президента в США в ноябре, новости о болезни Дональда Трампа. Глава США и его супруга заболели коронавирусом и это, по мнению кандидата политических наук, исполнительного директора мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, даст ему дополнительные голоса избирателей, пишет ФАН.

- Взаимоотношения Америки и Пекина. Китай является основным потребителем нефти в мире. Сейчас мы видим, что ряд стран заявляют о начале второй волны коронавируса, - рассуждает эксперт.

Если будет введена очередная волна ограничений из-за заболеваемости, то произойдет замедление экономики и, весьма вероятно, потребления нефти.

- Важным фактором является Венесуэла. Мы не понимаем, как будет развиваться санкционная политика в её отношении, — сказал эксперт в беседе с RT.

К концу 2021 года возможна еще большая «разбалансировка» объемов добычи и потребления.

- А вот весной ситуация должна начать стабилизироваться и, наверное, можно будет даже говорить о каком-то росте цен, — заключил Косолапов.