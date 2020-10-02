Мужчина заживо сжег бывшую жену-звезду "TikTok" в прямом эфире

Страшная расправа над 30-летней девушкой-блогером китайской версии приложения "TikTok" произошла прямо в прямом эфире.

В КНР в провинции Сычуань звезда под ником Douyin (она же Лама А.) как обычно планировала пообщаться со своей большой аудиторией. В подписчиках у блогера было более 780 тысяч фанатов, пишет Beijing Youth Daily.

Внезапно Лама пропала из кадра, а на фоне раздались ужасающие крики и вопли. Несколько дней "тиктокерша" не выходила на связь.

Оказалось, что к Douyin наведался бывший муж. Он пришел к девушке не с пустыми руками, а с топором и канистрой горючего. Прямо в разгар трансляции мужчина набросился на Ламу, облил ее бензином и поджег. Инцидент наблюдали члены ее семьи.

В результате случившегося девушка получила порядка 90% ожогов тела, после чего скончалась спустя дне недели. Мужчину, который на нее напал, сейчас задержан, с ним разбирается полиция. Предполагается, что он мог решиться на такое жесточайшее преступление из-за развода, заявление на который Лама подала из-за избиений со стороны супруга. Теперь у блогерши остались двое детей.